Moda: Monnalisa,+72% transazioni e-commerce quarto trimestre

MILANO, 03 FEB - Punta sull'e-commerce Monnalisa, leader nell'abbigliamento per bambini di alta gamma, quotata sul mercato Aim Italia. Lo shop online dell'azienda, fresca di un accordo lo scorso novembre per spingere il marchio di settore di Chiara Ferragni, è oggetto di evoluzione a seguito del rafforzamento della strategia digitale adottata dal gruppo anche per reagire allo scenario globale colpito. dalla pandemia, fa sapere l'impresa stessa. Ha registrato intanto una performance in significativa crescita nel quarto trimestre 2020: le transazioni sono cresciute del 72% con un conversion rate più che raddoppiato, in crescita per circa il 105%. (ANSA).