Clima: Kerry, fallimento non è opzione a Glasgow

NEW YORK, 21 GEN - "Abbiamo un'opportunità a Glasgow" in novembre: è una delle ultime opportunità che "abbiamo per rafforzare" il taglio delle emissioni e centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Lo afferma John Kerry, l'ex segretario di stato nominato da Joe Biden inviato presidenziale per il clima, nel corso di un incontro B20 organizzato da Confindustria. Un fallimento "non è un'opzione", aggiunge Kerry parlando degli ultimi quattro anni "sprecati" da parte degli Stati Uniti. (ANSA).