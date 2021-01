Usa: Yellen, già prima Covid ripresa a 'K', ora agire (2)

NEW YORK, 19 GEN - "Senza un'ulteriore azione rischiamo una recessione più lunga e dolorosa, e cicatrici di lungo termine sull'economia", afferma Yellen. "Ne' io ne' il presidente eletto proponiamo" un pacchetto di misure "senza considerare il peso del debito. Ma in questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente da fare è agire in grande. Nel lungo termine - aggiunge Yellen riferendosi al programma di aiuti da 1.900 miliardi di dollari proposto da Biden - ritengo che i benefici siano maggiori dei costi, soprattutto se aiutano le persone che sono in difficoltà da tempo". (ANSA).