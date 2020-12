Covid:a Paderno Dugnano un hub tamponi in area ArcelorMittal

ROMA, 18 DIC - Dal 4 gennaio, a Paderno Dugnano "sarà attivato - spiega una nota - un hub tamponi per ricerca Covid-19 in modalità drive-through, grazie a un progetto territoriale nato dalla sinergia tra il Comune, l'ospedale cittadino, i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana e la collaborazione di ArcelorMittal Italia che ha messo gratuitamente a disposizione le aree che ospiteranno la tensostruttura" "L'accordo di comodato gratuito per l'utilizzo del parcheggio di fronte al nostro stabilimento, raggiunto con il Comune di Paderno Dugnano, è per noi motivo di grande soddisfazione", commenta l'a.d. di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli : "Ci siamo immediatamente resi disponibili per rispondere all'esigenza del sindaco, Ezio Casati, di avere uno spazio appropriato e logisticamente adeguato dove poter realizzare un hub per effettuare tamponi molecolari. In una situazione emergenziale critica, come quella che stiamo vivendo a causa dell'epidemia da Covid-19, è importante lavorare insieme e, per quanto possibile, mettersi a disposizione delle proprie Comunità. Non esistono aziende di successo che non abbiano un rapporto positivo e collaborativo con il territorio in cui operano: la nostra apertura e disponibilità vuole proprio sottolineare il forte legame che c'è tra il nostro stabilimento e la città di Paderno Dugnano". E' "un progetto nato sul territorio per il territorio che consentirà di dare una risposta concreta alla nostra comunità rispetto a una domanda di assistenza e di cura per fronteggiare l'emergenza Covid-19", sottolinea il sindaco Ezio Casati: "Sono stati fondamentali l'impegno organizzativo della Clinica San Carlo e la straordinaria abnegazione dei nostri volontari. Ringrazio l'a.d. di ArcelorMittal Italia che senza esitazione alcuna e gratuitamente ha concesso l'uso delle aree dell'azienda per collocare l'hub in una posizione strategica favorevole a tutte le operazioni sanitarie e di gestione dei flussi dei pazienti". (ANSA).