Nautica: da fusione con Ccn nasce la nuova Baglietto

GENOVA, 10 DIC - Nasce la nuova Baglietto, l'azienda leader nella produzione di yacht di lusso che entro fine 2020 si fonderà con Ccn, altro brand nautico della famiglia Gavio. A portare avanti questo rinnovamento, che punta al rilancio dello storico marchio, saranno nuove figure professionali. Diego Michele Deprati è il nuovo amministratore delegato, sarà affiancato da un team di spicco in ambito internazionale composto da Fabio Ermetto, a capo dell'ufficio commerciale, da Luca Ghirlanda (già in Sanlorenzo) a capo delle 'operations' e dal direttore tecnico Guido Penco. Tra gli obiettivi di Baglietto (con sedi alla Spezia e a Carrara) un nuovo approccio sostenibile attraverso la ricerca e la motorizzazione ibrida anche per le linee più performanti e l'attenzione alla qualità nel rispetto dei tempi di consegna. Inoltre verrà sviluppata una nuova gamma di prodotti all'avanguardia, disegnate dal designer Francesco Paszkowski, riconfermato. "Felice della nuova sfida - ha detto Ermetto -. I piani di sviluppo sono ambizioni e sono pronto a dare un contributo per la crescita di un marchio iconico". Tre le nuove linee proposte. A quella più tradizionale TLine, si affiancano due più performanti Fast e SuperFast. La linea dislocante TLine vede due modelli da 52 e 65 metri, in acciaio e alluminio, con una prima unità da 52 già venduta e in consegna nel 2023. Il T52 presenta un beach club su 3 livelli a poppa e una piscina con chiusura a scomparsa, inoltre sarà a dotazione ibrida. Le linee Fast e Superfast, in alluminio dai 40 ai 50 metri, prevedono uno studio che sarà sviluppato nei prossimi anni sul modello Fast di 48 metri oltre a un Superfast da 50 metri con propulsione a idrogetto. Negli ultimi sei mesi Baglietto ha varato 4 imbarcazioni da 37 e 54 metri, firmando contratti per un 42 metri Fast in alluminio e un 52 metri TLine in acciaio e alluminio per armatori europei. (ANSA).