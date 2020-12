Accordo UniCredit-Pizzoli a sostegno filiera agroalimentare

BOLOGNA, 04 DIC - Una convenzione a favore delle filiere agroalimentari per sostenere le imprese italiane del settore è stata siglata da UniCredit e Pizzoli Spa, azienda nata a Budrio (Bologna) nel 1926 che opera nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle patate. Obiettivo dell'accordo - spiega una nota dell'Istituto di credito - è offrire un concreto supporto finanziario al ciclo produttivo delle aziende della filiera ed un più agevole accesso al credito, in modo da adeguare l'offerta ai più alti standard innovativi del mercato. L'intesa perfezionata con Pizzoli prevede in particolare il supporto della campagna agraria delle aziende della catena produttiva mediante finanziamenti di breve termine (anticipo contratto di filiera del singolo raccolto) e investimenti di medio termine per la meccanizzazione e l'adeguamento a disciplinari di qualità. (ANSA).