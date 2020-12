Borsa Tokyo, apertura poco mossa: -0,16%

TOKYO, 03 DIC - La Borsa di Tokyo apre la seduta in lieve calo, in attesa delle indicazioni dal settore servizi in Cina e ulteriori sviluppi dalle trattative per l'introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell'economia Usa. L'indice Nikkei segna una flessione dello 0,16%, a quota 26.758,25, cedendo 42 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato a un valore di 104,50 sul dollaro e sull'euro a 126,50.