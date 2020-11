Argentina: debito, Fmi favorevole a piano di rifinanziamento

BUENOS AIRES, 21 NOV - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) è favorevole al raggiungimento con l'Argentina di un piano di rifinanziamento del suo debito di 44.000 milioni di dollari attraverso il meccanismo conosciuto come 'Extended Credit Facility' (ECF). Al termine della visita di dieci giorni di una delegazione a Buenos Aires guidata dalla vicedirettrice del Dipartimento dell'Emisfero occidentale, Julie Kozack, e dal capo della missione per l'Argentina, Luis Cubeddu, il Fmi ha diramato un comunicato in cui ha confermato che esistono le basi per una intesa. La delegazione, si dice, "ha accolto positivamente l'intenzione delle autorità argentine di sollecitare un programma di sostegno del Fmi e di volerlo confortare con un ampio consenso politico e sociale". In questo ambito, dopo la fine della visita, "il dialogo con il governo per raggiungere un accordo ECF continuerà online". Secondo l'agenzia di stampa argentina Telam, "il nuovo programma offrirebbe un margine di almeno quattro anni e mezzo per cominciare a pagare il debito e includerebbe la presentazione al Parlamento di un programma di consolidamento macroeconomico pluriennale, in cui si determineranno gli obiettivi fiscali, monetari e finanziari per percorrere un cammino di equilibrio dei costi pubblici all'orizzonte 2025". (ANSA).