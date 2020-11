Ast: dissenso sindacati per organizzazione del lavoro

TERNI, 17 NOV - Sono 59 i casi di contagio al Covid registrati attualmente tra i lavoratori dell'Ast di Terni dove, a fronte dell'acuirsi della situazione, le rsu hanno espresso "dissenso verso l'atteggiamento unilaterale" all'azienda in merito all'organizzazione del lavoro. In particolare i delegati di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb criticano l'utilizzo, per garantire la continuità operativa degli impianti, di straordinari programmati, il cambio di turnistica e la rimozione di ferie già programmate. "Come rsu di Ast - sostengono congiuntamente i sindacati -, consapevoli dell'importanza del raggiungimento degli obiettivi produttivi in questo momento così delicato, riteniamo comunque che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro vada tutelata, prima dei fattori produttivi, pertanto chiediamo il ripristino delle direttive aziendali concordate con la commissione Covid-19 nella prima fase della pandemia che prevedevano, al fine di ridurre l'esposizione del contagio, di mettere in sicurezza gli impianti e di non ricorrere all'uso degli straordinari e cambi turni". Le rsu diffidano quindi l'azienda "nel procedere con l'attuale organizzazione". "Qualora riscontrassimo esito negativo - concludono - ci riserviamo di intraprendere le iniziative opportune". (ANSA).