Auto: Fca prevede un futuro roseo in Cina

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 06 NOV - Dopo cinque mesi di crescita costante sul mercato cinese, nonostante la pandemia di Covid, Fiat Chrysler Automobiles NV (Fca) prevede ulteriori investimenti in Cina e si attende nuovi vantaggi dai sempre più stretti legami tra l'Italia e Pechino: parola di Massimiliano Trantini, direttore operativo di Fca per la regione dell'Asia-Pacifico. Quest'anno ricorre il 50/mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina e il 110/mo anno dalla fondazione di Alfa Romeo. In occasione della terza edizione del China International Import Expo (Ciie), in corso a Shanghai dal 5 al 10 novembre, Alfa Romeo ha esposto varie vetture tra cui il Suv ad alte prestazioni Stelvio QV e la nuova Giulia 280HP. "E' stato possibile organizzare questo appuntamento nei tempi previsti anche in un momento così particolare, a dimostrazione della determinazione del governo cinese a contenere la pandemia", ha ricordato Trantini. "Si tratta di un segnale positivo in un periodo difficile in cui tutto il mondo è colpito dall'epidemia di Covid-19 ed è esattamente quel che il pianeta si attende". Nonostante l'enorme impatto della pandemia sul mercato automobilistico globale, secondo il dirigente di Fca, il mercato cinese continua ad assicura un forte impulso alla crescita. Il gruppo automobilistico ha ad esempio registrato ben cinque mesi di costante crescita nel mercato cinese. "Siamo molto ottimisti riguardo al futuro qui", ha ribadito Trantini. "Il totale degli investimenti di Fca in Cina ha già superato i 3,5 miliardi di dollari e sicuramente investiremo ulteriormente nel Paese". Secondo il piano dell'azienda dal 2018 al 2022, Fca lancerà oltre 10 modelli nuovi o aggiornati in aggiunta a 8 veicoli ecologici in tutta la gamma di vetture disponibili in Cina, alcune delle quali destinate esclusivamente al mercato locale. Trantini ha inoltre espresso il proprio entusiasmo per il nuovo modello di sviluppo a "doppia circolazione" inserito tra le priorità della Cina per i prossimi cinque anni, uno schema volto a garantire il mantenimento della domanda interna come pilastro della crescita consentendo al contempo ai mercati domestico ed estero di rafforzarsi a vicenda. "Non produciamo solo beni destinati all'esportazione in Cina ma anche prodotti realizzati in loco per il mercato cinese", ha ricordato il dirigente di Fca. "Il concetto di 'doppia circolazione' è in linea con la nostra strategia di sviluppo". Secondo Trantini, il famoso marchio dell'Alfa Romeo con il biscione è legato culturalmente all'immagine tradizionale del drago cinese. "Credo che collegamenti come questo siano esattamente ciò che mantiene le nostre culture vicine l'una all'altra", ha concluso il dirigente di Fca. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).