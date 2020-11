'Espansione del mercato cinese è opportunità per l'Italia'

(ANSA-XINHUA) - ROMA, 06 NOV - La scelta della Cina di espandere il suo mercato interno è una buona notizia per le aziende italiane per l'esportazione dei loro prodotti in Cina. E' quanto emerge da un comunicato di ieri della Fondazione Italia-Cina con sede a Milano. Riferendosi al China International Import Export (CIIE) in corso a Shanghai, in programma dal 5 al 10 novembre, il comunicato spiega che la Fondazione Italia-Cina ha collaborato con la Camera di Commercio Italia Cina con sede a Milano e con l'Associazione Italiana Commercio Estero per portare 12 espositori italiani alla terza edizione del CIIE. Queste società sono tra le circa 70 imprese italiane presenti quest'anno al CIIE, uno dei maggiori eventi commerciali a livello mondiale del 2020, afferma la Fondazione Italia-Cina. "Credo che il messaggio inviato dal presidente Xi Jinping sia molto importante e perfettamente coerente con gli obiettivi del CIIE", ha dichiarato il presidente della Fondazione, Mario Boselli, riferendosi al discorso di apertura del leader cinese alla cerimonia inaugurale della fiera di Shanghai. "La scelta strategica di allargare il mercato interno stabilita nel 14/mo Piano quinquennale è stata chiaramente confermata e questo è sicuramente positivo per le esportazioni dal nostro Paese", ha detto Boselli. (ANSA-XINHUA).