Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%)

TOKYO, 29 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, seguendo la contrazione globale dei mercati azionari in scia ai timori di un'espansione dei contagi da coronavirus dopo i lockdown annunciati in Francia e Germania. L'indice di riferimento Nikkei mette a segno un ribasso dello 0,69% a quota 23.256,96, cedendo 161 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di rafforzamento sul dollaro a 104,20 e sull'euro a 123,55.