Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%)

TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, trainata dal rialzo degli indici azionari Usa, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - in attesa della presentazione dei nuovi modello di iPhones della Apple, e dei dati sul commercio in Cina: il Nikkei avanza dello 0,39% a quota 23.650,10, con un guadagno di 91 punti. Sul mercato valutario lo yen sia andato rivalutando sul dollaro a 105,630, e a 124,40 sulla moneta unica.