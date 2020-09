Covid: Fiom, ammortizzatori per 6 mila in provincia Terni

TERNI, 29 SET - Sono oltre 6 mila i lavoratori coinvolti in totale nelle 300 richieste di ammortizzatori sociali per la pandemia presentate nel settore metalmeccanico della provincia di Terni: il dato, definito "allarmante", è emerso nel corso dell'assemblea generale della Fiom Cgil di Terni che si è svolta oggi. Approvato all'unanimità un documento nel quale, oltre "al ruolo fondamentale svolto dalle rsu nell'arginare la diffusione del Covid" durante l'emergenza, si sottolinea che la crisi economica che seguirà sarà "forse più pesante di quella del 2008", con alcuni effetti che "si sommeranno e moltiplicheranno". Decisivo, secondo la Fiom, sarà l'atteggiamento delle multinazionali, a partire da Ast. Altro "fardello" che il territorio ternano si porta dietro da prima dell'emergenza coronavirus è, secondo la Fiom, l'alto tasso di irregolarità nel lavoro: nel secondo semestre 2019, l'Ispettorato territoriale ha rilevato 409 casi di lavoro irregolare. "Bisogna - insiste il sindacato - che il sistema risponda alle tante aziende e ai relativi lavoratori che erano in crisi anche prima del Covid-19, così come c'è bisogno di migliorare i fattori localizzativi soprattutto un'ottica ambientale e di qualità dell'aria". Continua infine ad essere considerato strategico, sempre a detta della Fiom Cgil, "il completamento della piattaforma logistica", per decongestionare il traffico di tir tra Terni e Narni e consentire l'arrivo delle merci per portarle a destinazione, con mezzi che impattino meno con l'ambiente. (ANSA).