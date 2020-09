Spazio: Guerini, nomina Profumo salto di qualità per Paese

ROMA, 21 SET - "La nomina di Profumo a Presidente dell'ASD, l'Associazione industrie europee dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è un salto di qualità per il Paese". Lo afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "Questa organizzazione - sottolinea il ministro - rappresenta le più grandi aziende, oltre 3.000 PMI e associazioni di 18 paesi europei. Nel comparto delle industrie della Difesa si gioca un pezzo di sovranità del Paese in un contesto sempre più competitivo in cui l'Italia è leader. La nomina di oggi lo conferma. Ad Alessandro Profumo i miei più sentiti auguri di buon lavoro". (ANSA).