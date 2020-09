Calano investimenti diretti cinesi all'estero nel 2020

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 SET - Gli investimenti non finanziari diretti all'estero dalla Cina sono diminuiti del 2,6% su base annua nei primi otto mesi dell'anno, come dimostrano i dati divulgati oggi dal ministero cinese del Commercio, attestandosi, tra gennaio e agosto, a 480,45 miliardi di yuan (pari a 68,48 miliardi di dollari). Il dato relativo ai Paesi lungo la Belt & Road è invece cresciuto nello stesso periodo del 31,5% su base annua, arrivando a rappresentare il 17,2% del totale degli investimenti non finanziari diretti all'estero dalla Cina tra gennaio e agosto. Questa quota è aumentata di 4,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono aumentati anche i principali progetti ingegneristici cinesi all'estero. Il valore contrattuale dei nuovi progetti firmati all'estero tra gennaio e agosto era pari a 946,94 miliardi di yuan, in aumento del 7,3% su base annua. (ANSA-XINHUA).