Borsa, Hong Kong apre in calo

PECHINO, 17 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in calo a causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato la necessità di nuove risorse da mettere in campo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,20%, scivolando a 24.676,41 punti. Anche l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,20%, a 3.277,32 punti. Mentre quello dell'altra cinese Shenzhen perde lo 0,28%, a quota 2.179,17.