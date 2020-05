Nautica: Azimut Benetti, Marco Valle ceo dell'intero gruppo

GENOVA, 25 MAG - Un unico amministratore delegato per tutto il gruppo Azimut Benetti. Marco Valle, attuale responsabile della divisione Azimut, dal primo settembre diventerà ceo dell'intero gruppo Azimut Benetti, con piena responsabilità anche sulla divisione Benetti. Un passo deciso dalla famiglia Vitelli e dal consiglio di amministrazione con l'obiettivo di coordinare e integrare meglio le attività di gruppo. "Questa scelta mira a favorire la gestione organizzata e unitaria del business, con vantaggi in termini di efficacia, tempestività ed efficienza" spiega una nota. Ma non significa accorpare i marchi. "Resta ovviamente confermata la la volontà di preservare le specificità e i valori di ciascun brand - sottolinea infatti il gruppo - le cui identità distinte sono alla base del successo del gruppo". La nuova funzione partirà dal primo settembre, quando Franco Fusignani lascerà, a 75 anni, la responsabilità della divisione Benetti, restando però nel cda di Azimut Benetti spa. "A Marco Valle, entrato in azienda 25 anni fa va il pieno supporto della famiglia Vitelli e del consiglio di amministrazione per questa nuova sfida" commenta Paolo Vitelli, chairman del gruppo Azimut Benetti, ringraziando Fusignani per il lavoro svolto e "la continuità futura della sua presenza nel gruppo". (ANSA).