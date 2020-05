TORINO, 08 MAG - Un investimento da 7 milioni di euro in opzioni Call su azioni Ubi. L'ha effettuato Sgr Fondaco, incaricata di gestire una parte delle risorse della Fondazione Cr Cuneo, che con il 5,9% è il primo azionista della banca. L'operazione a ridosso dell'emergenza coronavirus e nel bel mezzo della battaglia con Intesa Sanpaolo per il controllo di Ubi, riferisce il Sole 24 ore, ha generato una minusvalenza potenziale tra i 2 e i 3 milioni di euro. "Le operazioni sul titolo Ubi Banca realizzate in questo periodo in capo alla stessa Fondazione Crc - hanno spiegato al quotidiano i vertici della Fondazione - riguardano esclusivamente una normale attività su opzioni e sono compiute in piena autonomia da un gestore esterno, senza modifiche della quota azionaria detenuta dalla Fondazione". Secondo il giornale di Confindustria è probabile però che la vicenda finirà all'attenzione anche del Ministero dell'Economia, che ha compiti di vigilanza sulle fondazioni, e della Consob (ANSA).