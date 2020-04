Lagarde, su spread c'è stata azione Bce

ROMA, 30 APR - "Il modo in cui si sono mossi i rendimenti di molti titoli emessi dai governi riflette le azioni che abbiamo intrapreso. Abbiamo usato la flessibilità necessaria, e continueremo a farlo, credetemi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in merito alle azioni della banca centrale sullo spread, "Non tollereremo alcun rischio di frammentazione dell'Eurozona", ha sottolineato, rispondendo alla domanda se la Bce stia facendo abbastanza per l'Italia.