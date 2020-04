Illycaffè: ricavi +7,7% in 2019, utile n

TRIESTE, 30 APR - Ricavi pari a 520,5 milioni di euro, in aumento del 7,7% a tassi di cambio correnti "guidati dalla crescita in tutte le principali aree geografiche, canali distributivi e categorie di prodotti". Ebitda Adjusted pari a 77,4 milioni di Euro (+2,7% rispetto all'esercizio precedente) ed Ebitda margin pari al 14,1% dei ricavi. L'utile netto ammonta a 19 milioni, in aumento del 5,2% rispetto al 2018, e la posizione finanziaria netta (-114 milioni di euro) è in miglioramento rispetto all'esercizio precedente "per una solida generazione di cassa operativa a supporto dei piani di crescita". Sono i dati del bilancio per l'esercizio 2019 approvato oggi dall'assemblea dei soci di illycaffè Spa.