Rvr Elettronica 'salva' cinema e Messe i

BOLOGNA, 30 APR - Grazie a Rvr Elettronica, azienda bolognese che dal '79 produce apparati per emittenti radiofoniche, negli Stati Uniti e non solo si va oltre il distanziamento sociale per guardare un film al cinema o partecipare a una funzione religiosa. Gli Usa tornano ai Drive-in, con le persone in auto a seguire i film sul grande schermo in spazi aperti, e a garantire la ricezione audio del film è Rvr Elettronica che rifornisce i gestori di Drive-in di sistemi di trasmissione audio che consentono allo spettatore di vedere il film sul grande schermo ascoltando il sonoro dalla propria radio. L'azienda ha già consegnato in questi giorni i primi 25 sistemi di trasmissione audio per Drive-in con l'obiettivo di allargare la fornitura agli oltre 300 cinema all'aperto presenti sul territorio americano, mentre già arrivano richieste da altre parti del mondo.