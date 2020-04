Borsa: Milano sale con Fca e Tenaris

MILANO, 30 APR - Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib +0,9%), spinta da Fca (+3%) e Pirelli (+2,4%), all'indomani dei dati sulle vendite settimanali negli Usa, e Tenaris (+3%), dopo i conti trimestrali. In luce Saipem (+2,7%) ed Eni (+0,94%), con il greggio Wti in risalita a 16,8 dollari al barile (+11,4%). Deboli i bancari Unicredit (-1,74%), Intesa (-0,9) e Ubi (-0,8%), invariata Banco Bpm con o spread a 224,9 punti, sui livelli della chiusura di ieri. In luce Atlantia (+2,95%) in attesa di chiudere l'accordo con il Governo sul riassetto di Aspi.