Petrolio: in netto recupero a 17,3 dlr

ROMA, 30 APR - Quotazioni del petrolio in netto recupero in avvio di giornata con i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno che passano di mano a 17,32 dollari, il 15,01% in più rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York. Sale anche il Brent che passa di mano a 24,69 dollari con un aumento del 9,54%.