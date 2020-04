Borsa: Milano su massimi inizio marzo

MILANO, 29 APR - La decisione di Fitch sul rating dell'Italia, arrivata a sorpresa ieri sera, non fa paura a Piazza Affari. Milano chiude a +2,21% con il Ftse Mib (18.067 punti) che si riporta sui livelli di inizio marzo. Il listino guarda alla Bce di domani così come Wall Street alla Fed stasera. Il mercato si galvanizza anche per la speranza di un trattamento contro il coronavirus targato Gilead Sciences. Il rialzo, colto di Milano, arriva peraltro nel giorno in cui sono saliti i rendimenti nell'asta dei Btp a 10 anni. In evidenza sul listino principale è Buzzi (+6,3%). A seguire Tenaris che e' salita del 5,85% prima della trimestrale e guida i petroliferi con Saipem che guadagna il 5,5% e Eni il 3,14%. Di corsa Tim (+5,75%) e bene Recordati (+5,8%) con il +12% dei ricavi nel trimestre. Scendono Diasorin (-2,9%) e Amplifon (-1,27%), quest'ultima dopo la trimestrale pesante per effetto negativo del Covid.