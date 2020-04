Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,32%

MILANO, 29 APR - Le Borse europee tengono in attesa della Fed, stasera, e della Bce domani. L'indice d'area si muove sulla parità mentre i future su Wall Street sono positivi. Tra i singoli listini Londra resta in testa (+0,94%), piatta Parigi (-0,06%) mentre Francoforte segna un (+0,35%) con Deutsche Bank che sale del 5% in scia ai conti del trimestre. Più nervosa Milano con il Ftse Mib si porta ad un marginale +0,12% poi risale a +0,32% dopo il taglio di Fitch ieri sera in anticipo sui tempi, mentre lo spread tra Btp e bund resta in area 227 punti con le banche a Piazza Affari che frenano leggermente: Unicredit cede lo 0,94% e Intesa lo 0,62%. Sul listino milanese resta l'evidenza di Prysmian (+3,1%), Leonardo (+4,48%). Bene poi soprattutto Saipem (+3,48%) e, a seguire, Eni (+1,5%) con il buon andamento dei petroliferi sulla scia del rialzo del greggio (14 dollari il Wti e 21,3 il prezzo del Brent). Stabile l'euro a 1,084 sul dollaro.