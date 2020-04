Alitalia: Leogrande, vendite a picco

ROMA, 29 APR - "Marzo ha prodotto il crollo verticale delle vendite" di Alitalia registrando un -76,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, che è proseguito ad aprile con -97%. Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in un'audizione in videoconferenza alla Commissione Trasporti della Camera, sottolineando che ciò è stato dovuto al Covid-19 e all'avvio del lockdown in Italia. A marzo i ricavi "sono risultati pari a 43,95 milioni di euro contro i 186,73 milioni" dello stesso mese del 2019 con una contrazione del 76,5%. Ad aprile arriva il peggio: le vendite precipitano del 97% con ricavi "neanche per 5 milioni a fronte dei 160 dell'anno precedente". L'obiettivo "molto ambizioso" di partenza della newco pubblica per la nuova Alitalia sarebbe il primo giugno, ha detto Leogrande circa il futuro della compagnia che partirà con due newco, dove "una prenderà in affitto il ramo CityLiner (la compagnia regionale) e una prenderà in affitto il ramo di Alitalia", ha precisato Leogrande.