Borsa: Milano lima il rialzo

MILANO, 29 APR - La Borsa di Milano (+0,2%) riduce il rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sugli scudi Leonardo e Prysmian (+4,6%) mentre la banche non appaiono in ottima forma con lo spread tra Btp e Bund a 228 punti base e il rendimento del decennale italiano all'1,786%. Con il prezzo del petrolio in risalita si mettono in mostra Eni (+2,2%), Saipem (+3,9%) e Tenaris (+3,7%). Andamento positivo anche per il comparto dell'automotive dove marciano in positivo Cnh (+1,2%), Pirelli (+0,6%), Fca (+0,3%). In ordine sparso le banche con Unicredit (-0,7%), Ubi (-0,5%), Intesa (-0,1%) mentre è in rialzo Banco Bpm (+0,8%) e invariata Bper (-0,04%). Proseguono la seduta in rosso Amplifon e Nexi (-2,3%), Moncler (-1,8%) e A2a (-1,2%).