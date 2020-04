Contratto scaduto per 10mln lavoratori

ROMA, 29 APR - Sfiorano i 10 milioni, attestandosi precisamente a 9,9 milioni, i lavoratori che a fine marzo risultano essere in attesa del rinnovo contrattuale. Si tratta dell'80,4% del totale, quindi il contratto è scaduto per otto dipendenti su dieci. Lo rileva l'Istat, spiegando che sono 51 i contratti collettivi nazionali che aspettano di essere rinnovati. In vigore per la parte economica ne restano 22, corrispondenti al 19,6% dei dipendenti (circa 2,4 milioni). Resta, inoltre, "molto moderata" la crescita degli stipendi. Nel primo trimestre la retribuzione oraria non va oltre lo 0,6% su base annua. E la tendenza, avverte l'Istituto, "potrebbe subire un'ulteriore decelerazione nei prossimi mesi, qualora l'incertezza indotta dalla emergenza sanitaria dovesse rallentare ancora i tempi di rinnovo dei numerosi contratti scaduti".(ANSA)