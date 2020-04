Cosmoprof nel 2021, quest'anno su web

BOLOGNA, 29 APR - Cosmoprof Worldwide, manifestazione di riferimento per l'industria cosmetica mondiale, rinvia l'appuntamento a Bologna che dalla primavera 2020 era inizialmente slittato a settembre a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Sul sito della fiera si legge che la 53/ma edizione della kermesse si svolgerà nella primavera 2021. Quest'anno però è prevista una speciale vetrina virtuale: WeCosmoprof, dal 4 al 10 giugno. "L'attuale scenario economico e le situazioni di crisi da Covid-19 in tutto il mondo ci impongono di posticipare Cosmoprof al prossimo anno - scrivono gli organizzatori - Abbiamo valutato attentamente le difficoltà legate a questa decisione, ma il nostro primo obiettivo in questo momento è tutelare gli espositori e gli operatori, dando loro modo di presentarsi al mercato al meglio delle proprie possibilità. Presto comunicheremo le nuove date alla nostra community". E per il 2020 si ripiega sul web.