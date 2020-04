Mef, boom prestiti fino a 25mila euro

ROMA, 29 APR - C'è stata "un'impennata" del ricorso allo strumento del prestito fino a 25.000. Lo ha detto Stefano Cappiello Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario - Affari legali del Mef in audizione alla commissione Banche. Dal 17 marzo al 27 aprile sono arrivate al Fondo per le Pmi 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Le domande "hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti, di cui circa 450 milioni di euro per le 20.835 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, accessibili da meno di una settimana alla data della rilevazione".