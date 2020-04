Spread Btp-Bund a 228 punti dopo Fitch

ROMA, 29 APR - Avvio di giornata in salita per lo spread tra Btp e Bund che segna 228 punti base in aumento rispetto a 219 della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del titolo decennale italiano sale all'1,81% .Ieri sera Fitch ha tagliato a BBB-, un gradino sopra il livello junk, con outlook stabile il rating dell'Italia.