Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (+1,7%) chiude la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Sui mercati torna l'ottimismo in vista della riapertura delle attività produttive dopo il lockdown causato dalla pandemia da coronavirus. A spingere Piazza Affari il rally delle banche, con lo spread che chiude in lieve calo a 219 punti base e il rendimento del decennale italiano all'1,72%. Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Bper (+6,3%), Intesa e Unicredit (+3,7%), Mediobanca e Ubi (+3,4%) e Banco Bpm (+2,7%). Giornata positiva anche per i titoli legati al petrolio con Eni (+3,3%), Saipem (+0,9%) e Tenaris (+0,4%). Balzo per Atlantia (+4,3%), nel giorno in cui il cda ha approvato il bilancio 2019 ed ha proposto di non distribuire il dividendo. In positivo anche per il risparmio gestito con Banca Mediolanum (+4,7%), Azimut (+4,3%), Fineco (+2,4%) e Banca Generali (+1,2%). Seduta in calo per Nexi (-2,8%), Recordati (+1,2%) e Terna (-0,9%).