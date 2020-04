Mediaset: Prosieben corre in Borsa, +17%

MILANO, 28 APR - Gran corsa in Borsa per ProsiebenSat.1, del quale Mediaset è primo azionista con il 24,9% dei diritti di voto: a Francoforte il titolo del gruppo media tedesco sale del 17% a 9,3 euro. Mediaset nelle scorse settimane ha avuto parere positivo dall'Antitrust tedesco per salire fino al 25% della quota azionaria, con la soglia d'Opa che si trova al 30%. La 'notifica preventiva' era stata avviata dal Biscione anche in vista dell'assemblea del gruppo tedesco del 10 giugno, che segue l'addio dell'amministratore delegato Max Conze e la salita 'ad interim' del direttore finanziario Rainer Beaujean. Intanto è stata rinviata da giovedì al 28 maggio l'udienza presso il Tribunale di Milano per il ricorso di Vivendi alla decisione giudice Elena Riva Crugnola che, all'inizio di febbraio, aveva rigettato la richiesta dei francesi di annullare le decisioni dell'assemblea di Mediaset che aveva avviato la fusione con la controllata spagnola e la nascita della holding Mfe. Lo si apprende da fonti legali.