Borsa: Europa brillante, Milano +2,5%

MILANO, 28 APR - Si mantengono positive le Borse europee, con i futures Usa in rialzo di circa l'1,5% in attesa della bilancia commerciale di marzo, delle scorte all'ingrosso e al dettaglio, della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Milano (Ftse Mib +2,5%) è la migliore seguita da Francoforte (+1,6%), Londra (+1,5%), Parigi (+1,4%) e Madrid (+1%). I conti trimestrali e le stime di Ubs (+5,26%) spingono i titoli dell'intero settore da Bnp (+6,57%) a Santander (+4,07%), anch'essa fresca di trimestrale. Acquisti su Barclays (+7%), e Lloyds (+5%), mentre in Piazza Affari, con lo spread attestato a quota 219 punti, corrono Bper (+6,42%), Azimut (+6,2%), Unicredit (+4,6%) e Intesa (+4,5%). Bene Eni (+2,95%), spinta dagli analisti e Shell (+2,22%), con il greggio che riduce il calo (Wti -7,75%).