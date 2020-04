Tesoro colloca 7 mld Bot a 6 mesi

ROMA, 28 APR - Il Tesoro ha collocato Bot a 6 e 3 mesi per un totale di 10,5 miliardi di euro. Nel dettaglio sono stati collocati titoli a 6 mesi per un totale di 7 miliardi di euro con un rendimento di 0,227%, in rialzo rispetto allo 0,055% dell'asta di marzo. La richiesta è stata di 10,959 miliardi con un rapporto bid to cover di 1,57. Quanto ai Bot a 3 mesi ne sono stati collocati per 3,5 miliardi di euro a fronte di richieste per 7,356 miliardi con un rendimento di 0,034.