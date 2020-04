Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,06%

MILANO, 28 APR - Seduta in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico, all'indomani della corsa dei listini occidentali, nonostante le continue tensioni sul greggio in calo sia ieri (Wti -24,6%) sia oggi (-14,48%) sotto quota 11 dollari al barile. In generale pesano le stime sulla crescita, alla luce anche delle previsioni sull'intero esercizio di alcuni grandi gruppi giapponesi. Fiacche Tokyo (-0,06%), Shanghai (-0,06%) e Sidney (-0,16%), mentre hanno fatto meglio Taiwan (+0,46%) e Seul (+0,56%). Ancora aperte Hong Kong (+0,96%) e Mumbai (+0,3%)., positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. Bene sulla piazza di Tokyo Nissan (+1,9%), alleato giapponese di Renault, che ha ritardato la diffusione dei dati al 28 maggio e ha comunque rivisto al ribasso le stime dello scorso febbraio sull'intero esercizio. Sotto pressione invece il colosso chimico Mitsubishi (-5,6%) e quello dell'elettronica Kyocera dopo le stime sull'intero esercizio diffuse da entrambi.