Borsa: Europa ottimista con Wall Street

MILANO, 27 APR - Guadagnano le principali Borse europee accanto all'apertura positiva di Wall Street. La migliore è Francoforte (+2,7%), seguita da Parigi (+1,8%) mentre la Francia vede un aumento storico della disoccupazione (+7,1% a marzo), Madrid (+1,7%) e Londra (+1,5%), col premier Boris Johnson che si dice in attesa di una "mossa politica da parte dell'Ue". L'indice d'area, Stoxx 600, sale (+1,6%), con le banche a trascinare al rialzo i listini. Tra le migliori Kbc (+4,4%) e Commerzbank (+4,7%). Positive, con lo spread Btp-Bund verso 221 punti, quelle italiane, da Unicredit (+3,1%) a Intesa (+2,5%). Guadagnano anche le auto, soprattutto Renault (+7,5%), Volkswagen (+3,5%) e Fca (+3,4%). In difficoltà i petroliferi, col continuo calo del greggio (wti -26,7% a 12,4 euro), in particolare Omv (-3,4%), Aker Bp (-3,1%).