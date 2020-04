Borsa: Europa positiva con future WS

MILANO, 27 APR - Sono in rialzo le principali Borse europee, con i future di Wall Street ottimisti. La migliore è Francoforte (+2,5%), seguita da Parigi (+1,9%), Madrid (+1,7%) e Londra (+1,5%), mentre molti Paesi vanno verso un allentamento del lockdown. Positiva anche Milano (+2,2%). L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dell'1,6%, con finanza, beni voluttuari, informatica e industria a sostenere i listini. Tra le banche i rialzi più consistenti sono di Deutsche Bank (+10,3%) che per il trimestre indica un utile sopra le aspettative, Bnp Paribas (+4,1%), Kbc (+4,4%), Commerzbank (+4,7%), tra le italiane Unicredit (+3,6%) e Intesa (+2,6%) con lo spread verso 221. Bene il comparto auto, con una forte crescita per Renault (+7,5%), Daimler (+3,5%), Fca (+3,4%). Col proseguire del calo del petrolio (wti -24% a 12,8 dollari) scendono Omv (-3,4%), Aker Bp (-3,1%), mentre crescono Koninklijke (+2,6%) e Equinor (+1,2%).