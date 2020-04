Adidas: crollo utili e ricavi trimestre

MILANO, 27 APR - Gli effetti della pandemia di coronavirus pesano sui risultati del primo trimestre di Adidas. Il gruppo di abbigliamento sportivo, si legge in una nota, ha registrato un utile delle operazioni in continuità di 20 milioni, crollato del 97% rispetto ai 631 milioni dello stesso periodo del 2019, e ricavi in calo del 19%, a 4,75 miliardi. La crescita dell'e-commerce (+35% al netto degli effetti valutari) ha compensato "solo parzialmente" il forte calo dei canali fisici. "Mentre ci prepariamo per il ritorno a un più normalizzato stato del business, restiamo realistici: più del 70% dei nostri negozi nel mondo sono attualmente chiusi", ha commentato il ceo di Adidas, Kasper Rorsted. Adidas "non è in grado di fornire un outlook per l'intero 2020" ma si aspetta un calo "più pronunciato" sia a livello di ricavi che di utile nel secondo trimestre, con vendite attese in calo di oltre il 40% e un risultato operativo "negativo".