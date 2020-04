Borsa: Asia positiva,Europa verso rialzo

MILANO, 27 APR - Borse di Asia e Pacifico in netto rialzo mentre diversi Paesi del mondo pianificano una riapertura del ciclo economico con la riduzione dei contagi e delle vittime da Covid-19. L'Italia si prepara ad allentare le maglie del lockdown nel giro di una settimana. In spolvero soprattutto Tokyo (+2,71%) con la Banca del Giappone (Boj) che rimuove ogni limite al piano di acquisto di obbligazioni governative e adotta ulteriori provvedimenti per stimolare la ripresa. Buon passo anche per Hong Kong (+1,88%), Seul (+1,82%) e Sydney (+1,50%), mentre in Australia è un successo per l'app per il tracciamento. Caute Shanghai (+0,34%) e Shenzhen (+0,20%) mentre la Cina tra gennaio e marzo ha registrato un drastico calo dei profitti delle grandi imprese. Anche l'Europa è attesa in rialzo, in una giornata senza grandi spunti macro.