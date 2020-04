Esperto, per turismo ora sgravi e bonus

ROMA, 25 APR - "In questo periodo di tentativo di riorganizzazione post-tsunami pandemico si tende o a non dare il giusto valore al comparto turistico relegandolo a valore secondario, 'svago rinunciabile', rispetto ad altri comparti industriali produttivi oppure ad analizzarlo 'strabicamente'". E' quanto afferma Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto economico internazionale. "Partendo dal turismo interno e considerandolo bene strategico e necessario per il Paese" prosegue Bevilacqua "si potrebbe agire creando in primis per i cittadini italiani un regime 'opzionale', a seconda dei redditi e della loro convenienza fiscale, tra deducibilita' del 50% dell'importo speso fatturato, senza tetto massimo per quest'anno, da pacchetto comprendente trasporto/alloggio/ristorazione nel periodo e per i giorni del soggiorno, oppure bonus onnicomprensivo, con soglia che consenta, comunque, un minimo di ristoro per un nucleo familiare, a richiesta diretta del privato oppure attraverso le agenzie di viaggio"