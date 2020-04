Pisano e Lepri, tecnologie senza età

ROMA, 25 APR - In tempi di 'lockdown' le nuove tecnologie "aiutano a risolvere i problemi della vita quotidiana e permettono di continuare ad avere un rapporto con familiari ed amici". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, parlando, in video collegamento, con lo storico direttore dell'ANSA, Sergio Lepri, 100 anni compiuti settembre scorso. La ministra, via Twitter, invita a guardare al giornalista come esempio di chi, nonostante l'età, faccia regolare utilizzo del web per informarsi, apprendere e mantenere i contatti con i familiari. Grazie alle nuove tecnologie, spiega Lepri, "siamo tornati a scriverci, è tornata quest'abitudine, che avevamo perso, perché bisognava andare dal tabaccaio, aspettare che ci rispondessero". Tutto ciò, dice Lepri, aiuta "a sentirci amici, a vincere la solitudine", pure quella provocata "da questa situazione che ci fa stare in casa". Lepri racconta che "un giorno sì e un giorno no" sente e può anche vedere la nipote che studia in Olanda.