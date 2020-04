Arera, taglio bollette pmi costa 600mln

ROMA, 24 APR - Un taglio superiore al 70% delle bollette di energia sulle pmi (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) la cui attività è stata sospesa per l'emergenza Coronavirus "per il trimestre aprile-giugno 2020, potrebbe produrre sulla finanza pubblica un impatto pari a circa 600 milioni di euro". E' quanto afferma l'autorità per l'energia Arera in una segnalazione a governo e Parlamento secondo cui gli interventi a favore di cittadini e imprese hanno bisogno di risorse pubbliche ma è possibile anche aiutarle tramite la riduzione e l'azzeramento di alcune voci in bolletta come le componenti fisse di "trasporto e gestione del contatore" e degli "oneri generali. L'autorità sottolinea poi l'importanza di di misure strutturali, graduali e selettive". Infatti "misure che comportino la sospensione dei pagamenti da parte dei clienti finali, se applicate in modo estensivo, metterebbero gravemente a rischio la stabilità del sistema".