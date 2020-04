Borsa: Milano riduce ancora calo

MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano (-0,7%) riduce ancora il calo nel giorno in cui arriverà il rating di S&P sull'Italia e l'approvazione del Def. A Piazza Affari soffrono le banche mentre lo spread scende a 250 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,04%. In rosso Unicredit (-2,2%), Mediobanca (-2,1%) e Bper (-2,4%). In calo anche Eni (-2,1%), nel giorno dei conti del primo trimestre, e Tim (-1,3%). Seduta in controtendenza per Diasorin (+1,6%), Azimut (+1,4%), Fineco (+0,9%) e Stm (+0,8%).