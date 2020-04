Borsa: Europa prosegue in calo

MILANO, 24 APR - Le Borse europee proseguono in calo e limano le perdite rispetto all'avvio. Gli investitori guardano ai dati delle trimestrali e all'andamento dell'economia globale colpita dal coronavirus. I mercati si mostrano delusi dopo la riunione del "Consiglio europeo con le aspettative che forse erano troppo alte", afferma a Bloomberg Alberto Tocchio, chief investment officer di Colombo Wealth. Sul fronte valutario è in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,074 a Londra. In rosso Madrid (-2,1%), Francoforte (-1,7%), Parigi (-1,6%), Londra (-1,3%). Il Vecchio continente è appesantito dal calo del comparto bancario (-2,6%) e dell'energia (-2,5%), quest'ultimo con l'andamento del prezzo del petrolio. Dal punto di vista macroeconomico si attende il rating di S&P per Italia e Regno Unito mentre l'indice Ifo, che misura fiducia delle imprese in Germania, ad aprile è sceso a 74,3 da 85,9 di marzo. Il dato è inferiore alle stime di 79,7. L'indice delle aspettative è calato a 69,4 da 79,7 di marzo