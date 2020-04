Pacchetto da 20 mld per sostegno redditi

ROMA, 23 APR - Un pacchetto 'lavoro', di sostegno al reddito che supererà ampiamente i 20 miliardi: è quello che il governo sta preparando per il prossimo decreto anti-virus di aprile. La Cig, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere rifinanziata per altre 9 settimane con 13 miliardi, 7 miliardi andranno a 2 mensilità di bonus agli autonomi che salirà a 800 euro, 500 milioni serviranno per congedi speciali e bonus babysitter. Circa 1,3 miliardi rafforzeranno la Naspi e il sussidio per colf e badanti e 1 miliardi servirà per il nuovo Reddito di emergenza per chi non ha altri sostegni.