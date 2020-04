Borsa Europa calma con Usa, Londra +0,7%

MILANO, 23 APR - Mercati azionari del Vecchio continente positivi dopo la partenza di Wall street e la prima serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra i quali il trend dell'occupazione: Piazza Affari sale dello 0,9% % mentre Londra cresce dello 0,7%, seguite da Parigi (+0,5%), Madrid (+0,4%) con Francoforte che ondeggia attorno alla parità. A Milano, che come gli altri listini ritiene ormai piuttosto scontati gli esiti delle trattative europee, Atlantia prosegue la sua corsa (+7% a sfiorare i 14 euro) dopo le ipotesi di possibile soluzione del dossier autostradale, con Mediobanca che sale del 4% e Leonardo di oltre tre punti percentuali. Banche generalmente positive anche se lo spread ancora mostra qualche tensione, bene Tim (+2,9%) dopo la dismissione di parte della quota Inwit, che invece scende del 10% a 9,6 euro. Deboli in Piazza Affari Moncler, Snam, Italgas e Poste che cedono oltre un punto percentuale, con Diasorin in calo del 2% dopo gli strappi delle ultime settimane.