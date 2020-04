Borsa: Milano +0,8%, corsa Atlantia,Bper

MILANO, 23 APR - Piazza Affari di buon passo con il Ftse Mib che sale fino a +1,08% e poi arretra a +0,80% a 16.898 punti mentre lo spread tra btp e bund si riporta a 244 punti. In testa al listino Atlantia (+6,7%) sulle ipotesi di stampa di un soluzione più vicina sul nodo Autostrade. E conferma lo strappo Bper (+4,9%) dopo il sì dei soci all'aumento di capitale propedeutico all'acquisto degli sportelli di Ubi nell'ambito dell'ops di Intesa Sanpaolo sull'istituto guidato da Victor Massiah. Tra i bancari sale anche Mediobanca (+4%) mentre Unicredit segna un +1,5% dopo la decisione di rettifiche per 900 milioni nel trimestre. Tra gli altri viaggia spedita anche Tim (+3,43%) che con Vodafone ha ceduta un 8% di Inwit che perde, invece, l'11,3%. Vendite anche su Diasorin (-3,2%), impegnata in prima battuta nell'emergenza Covid e che viene da una lunga scia positiva. Sale Eni (+1,84%) con il rialzo del petrolio.