Borsa: Europa fiacca ma Milano +1,02%

MILANO, 23 APR - Le Borse europee provano a ripartire a metà giornata ma sono comunque fiacche in attesa degli esiti del Consiglio Ue, con l'unica eccezione di Milano che allunga a +1,02% con il Ftse Mib a 16.936 punti nonostante il calo dell'export italiano peggiore da oltre 20 anni, sugli effetti del Covid. L'indice d'area Stoxx 600 sale di un quarto di punto con gli acquisti su energia ed immobiliare. Londra perde lo 0,12%, Parigi guadagna lo 0,20% mentre Francoforte cede lo 0,16%, recuperando parte del calo provocato dal dato del pmi tedesco al nuovo minimo storico così come quello relativo all'Eurozona. L'euro si indebolisce sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,077 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è sotto quota 242. Sempre in rialzo il petrolio con il wti con consegna a giugno stabile a 15,7 dollari. A Piazza Affari prosegue la corsa di Atlantia (+6%) con le ipotesi di stampa di un soluzione più vicina sul nodo Autostrade. Su di giri anche Bper (+5,4%).